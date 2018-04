Conor McGregor volvería a la UFC para enfrentar a Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor no ha luchado en la UFC desde hace más de un año y a pesar de que siempre se especuló con su salida de la compañía, esto estaría muy lejos de ocurrir. Es más el luchador irlandés estaría pensando en volver para enfrentarse a Khabib Nurmagomedov, campeón de peso ligero.

Podría regresar

Según Owen Roddy, entrenador de striking de Conor McGregor, el combate ante Khabib Nurmagomedov, se está negociando. "Se ha hablado mucho sobre esta pelea en Khabib y parece estarse gestando. Hay que ganarse la oportunidad de luchar contra Conor. Khabib no para de pedir la pelea, pero no sé si pueda hacerle frente, no sabe en lo que se mete", señaló a la BBC.

Owen Roddy además confesó que Conor McGregor desea realizar el combate en Rusia, país de Khabib Nurmagomedov. "Luego de la pelea con Floyd Mayweather, Conor me dijo que le gustaría que fuera en Rusia y que quiere entrenar en la Siberia al estilo de Rocky. Sé que estaba hablando muy en serio", indicó.

Owen Roddy aseguró que ve muchas falencia en el estilo de pelea de Khabib Nurmagomedov y que Conor McGregor, podría finalizarlo, pues tiene la experiencia y la técnica para vencer a cualquiera.

Conor McGregor espera arreglar su situación con la UFC, que empeoró cuando el irlandés atacó a algunos luchadores antes del evento UFC 223 en abril pasado, para poder concretar el combate con Khabib Nurmagomedov y recuperar su cinturón de peso ligero, que perdió por negarse a defenderlo. Solo queda esperar para saber si es que 'The Notorious' volverá al octágono para defender su legado en las MMA.

LEE ADEMÁS: #PaoloGuerrero viajó a Suiza para audiencia en el TAS https://t.co/Q8GW6CJ9wM pic.twitter.com/GgmVL24Fkv