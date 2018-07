Conor McGregor es blanco de duras críticas tras foto con Putin

La pasa bien. Alejado del octágono de la UFC, Conor McGregor, disfruta de la vida. El luchador irlandés fue invitado de honor del presidente ruso Vladimir Putin a la final del Mundial Rusia 2018 y observó el duelo entre Francia y Croacia desde el sector vip del estadio Luzhniki. Obviamente 'The Notorious' compartió ese momento en sus redes sociales, sin esperar la avalancha de críticas de sus seguidores.

En una de las fotografías que publicó Conor McGregor se le puede ver muy sonriente junto a Putin con la leyenda "dos presidentes". Pero hay otra foto en la que Conor aparece solo con la siguiente declaración: "Fui invitado a la final de la Copa Mundial como invitado del presidente ruso Vladimir Putin. Este hombre es uno de los mejores líderes de nuestros tiempos. Hoy fue un honor para mí, señor Putin. Gracias y felicitaciones por una asombrosa Copa del Mundo".

La leyenda de esa foto en la que denomina a Vladimir Putin como "uno de los mejores líderes de nuestros tiempos", causó el repudio de los fans de Conor McGregor. Algunos le aconsejaron que se eduque y otros realizaron comentarios más extensos tildando al luchador de ignorante: "Una publicación ignorante por parte de un hombre que intenta demostrar su valía en el mundo. En definitiva eres solo un atleta que ganó millones. No eres un embajador global. No estás haciendo un cambio positivo para nadie más que para ti mismo. Putin ha ordenado más muertes. Quédate con lo que sabés hacer, Conor, entretenernos", se puede leer.

Otros seguidores de Conor McGregor fueron más contundentes. "¿Gran líder? Te dieron demasiados golpes en la cabeza. Dijeron que luego de pelear contra Mayweather estabas terminado. Disfrutá de tu jubilación", le respondió uno de sus seguidores. "No me gusta un líder con sangre en sus manos #fuckPutin. Él ocupó Georgia, Ucrania… no seas ciego", le reclamó otro en sus comentarios.

A pesar de las duras críticas, Conor McGregor no se dio por aludido y sigue disfrutando estos días en los que ha sido noticia, pues cumplió año, anunció la llegada de su segundo hijo y presentarse en la corte de New York por los cargos de agresión y conducta criminal en abril de este año.

LEE ADEMÁS: Kylian Mbappé donará su premio del Mundial a fundación https://t.co/L7tUWwXtAa pic.twitter.com/HAlgRN3A4G