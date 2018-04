Conor McGregor atacó bus de Nurmagomedov, cortó a rival e iría preso [VIDEO]

Conor Mcgregor se volvió loco. El famoso peleador de MMA ingresó sin ser invitado a la conferencia de prensa del UFC 223 que van a protagonizar Khabib Nurmagomedov y Max Holloway, quienes se enfrentarán por el título de peso ligero.

El irlandés ingresó con un grupo de desconocidos a atacar directamente al bus de Nurmagomedov con una barrera metálica y tachos de basura, que le generó un corte al peleador Michael Chiesa quien también estaba programado para pelear este sábado en el evento de la UFC 223.

Por ello, la empresa de Dana White ha denundiaco a Conor Mcgregor y el propio presidente de UFC ha declarado que tiene una orden de arresto por parte del Departamento de Policía de Nueva York.

Conor McGregor is making his presence felt here in NYC. Felice Herrig just posted this clip of him on IG going a little wild. pic.twitter.com/arvUJF1pV2

— Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 5 de abril de 2018