Claudio Puelles retorna a la jaula ante brasileño Felipe Silva en UFC Chile

Claudio Puelles vuelve al octágono este 19 de mayo tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de activa un tiempo prolongado, confirmó el portal Combate.

El peleador peruano enfrentará al brasileño Felipe Silva en la división de peso ligero (70 kg) dentro de la cartelera que está organizando UFC en la ciudad de Santiago de Chile.

Puelles (7-2) debutó en UFC en noviembre del 2016 con una derrota ante el azteca Martín Bravo en la Ciudad de México. Luego de esto, el 'Niño' se mantuvo fuera de acción por el malestar ya mencionado en el primer párrafo.

Por su parte, Silva (8-1) tuvo su última presentación en UFC ante Mairbek Taisumov en el UFC Fight Night 115 donde cayó por KO en el primer asalto.

UFC Chile: Así va el card hasta el momento

Volkan Oezdemir vs. Maurício Shogun

Diego Rivas vs. Guido Cannetti

Vicente Luque vs. Chad Laprise

Alexa Grasso vs. Tatiana Suarez

Veronica Macedo vs. Andrea Lee

Poliana Botelho vs. Syuri Kondo

Jared Cannonier vs. Dominick Reyes

Frankie Saenz vs. Henry Briones

Michel Trator vs. Zak Cummings

Felipe Silva vs. Claudio Puelles