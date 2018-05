Claudio Puelles: "No iba a perder por nocaut, no pienso en rendirme"

Fue una lucha complicada la que tuvo el pasado sábado en el UFC Chile el peleador peruano Claudio Puelles. La que protagonizó 'El Niño' fue la primera de las dos victorias que se llevó Perú en aquella noche histórica para las MMA, por ser el primer evento realizado en Sudamérica. Puelles conversó con EL BOCÓN y recordó aquella dura batalla que tuvo ante Felipe Silva.

Escribe: Piero Hatto

Noche histórica para Perú

"Fue un día muy importante para Perú y para la UFC, tener un evento en Chile, primera vez, dos victorias de peruanos es recontra importante, estoy contento de ser uno de ellos y me llevé la noche ese día, me gané al público y nada mejor que eso", afirmó Claudio Puelles tras la victoria.

Luchar hasta el final, la clave para su victoria

Si por algo será recordada esta pelea es por la resistencia que demostró Claudio Puelles para pelear hasta el final y sorprender a todos con un kneebar que le dio la histórica victoria: "No estaba pensando en la decisión porque no me iba a rendir. No iba a perder por K.O, me iba a tener que dormir para perder. Si perdía era por decisión, yo no estaba pensando en la decisión, solo en luchar hasta el final. No se había acabado el tiempo, mucha gente piensa que porque estás perdiendo ya no hay oportunidad", afirmó.

Además, recordó que esta era la mentalidad que tenía en sus inicios: "Quizás esa es la mentalidad que yo en algún momento tuve pero hoy en día no pienso en rendirme. Me defendí, me tocó la mandíbula, me puso en aprietos pero pude salir y terminar la pelea", sentenció el peleador que fue parte de The Ultimate Fighter 3 y llegó hasta la final.

Próximos objetivos

Esta importante victoria ha hecho que Claudio Puelles logre un récord de 9 victorias y 2 derrotas en la UFC, aunque tiene una meta personal para este 2018: "Quiero terminar el año invicto, tener una pelea más y tener un 2-0 este año (récord en UFC). Esa es la meta que me puse antes de esta pelea y qué bueno que ya esté al 50% de cumplirla", afirmó el 'Niño'.

Le cambiaron la vida

Finalmente, Claudio Puelles fue agradecido con quienes le han permitido llegar a donde está en la UFC: "Todo eso es con una preparación muy fuerte, como muy sano con la ayuda de LabNutrition, me hace la vida más fácil, ya no sufro como antes de estar viendo de dónde sacar las cosas, prepararme la comida o buscar plata para los suplementos. Esto hace que mi campamento sea más sencillo. Además de mi equipo Jiu Jitsu Almeida, de MMA y mis entrenadores", finalizó el peleador peruano.