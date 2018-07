Conor McGregor se declaró culpable de escandaloso incidente previo al UFC 223

Hace algunos meses, en abril pasado, Conor McGregor protagonizaba una escandalosa, con ribetes de criminalidad, escena en el Barclays Center, un coloso multiusos, ubicado en Brooklyn, Nueva York, donde atacó con demencial virulencia el autobús de los luchadores e hirió a su colega Michael Chiesa, peleador norteamericano de MMA.

Tras ello, McGregor fue arrestado por la Policia de Nueva York, pero fue liberado para cumplir con la fianza. Recibió tres acusaciones de asalto y uno de conducta criminal por atacar el referido autobús de la empresa UFC, donde iban los peleadores.

Sin embargo, Conor McGregor logró llegar a un acuerdo al declararse culpable de las imputaciones y así quedó librado de antecedentes penales, toda vez que puedan afectar su permanencia en los Estados Unidos.

El juez Raymond Rodríguez ordenó que Conor McGregor tendrá que cumplir con cinco días de servicio comunitario y tres de clases de manejo de la ira; además, no podrá acercarse a algunas personas hasta julio de 2020, entre ellas Ray Borg y Michael Chiesa, peleadores que salieron lastimados en el incidente.

"Solo quiero decir que estoy agradecido con el fiscal y el juez por permitirme seguir adelante. Quiero decirles a mis amigos, mi familia, mis fanáticos, gracias por el apoyo", expresó McGregor a la salida del tribunal.

Will Conor Mcgregor Serve Jail Time for Bus Attack? | Behind the Bar -via @TMZ#ConorMcGregor was involved in a crazy bus attack at the UFC 223 Media Day event in New York City. The TMZ lawyers discuss if Conor McGregor will serve jail time for his actions. pic.twitter.com/jnLKXEtQ5l

— Real News Line (@RealNewsLine) 6 de abril de 2018

Fuente: TMZ Sports