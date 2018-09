Conoce el porcentaje de victorias del nuevo héroe de Dota 2

Con el anuncio oficial del nuevo héroe de Dota 2, Grimstroke, se esperaba que miles de usuarios tengan a este personaje como uno de los preferidos de este mes, y según las estadísticas de DotaBuff (página de estadísticas de Dota) esto ya viene ocurriendo.

Según la lista, Grimstroke ocupa el noveno lugar entre los héroes que más veces fueron elegidos en estos primeros días del mes de septiembre en Dota 2, sin embargo, su porcentaje de victorias no es tan elevado, ocupando el puesto 66 (tasa de victorias de 47.52%) de los 116 héroes disponibles.

Lo curioso de las números, es que al parecer Grimstroke es efectivo con los héroes que generan unidades extra, ya que muestra efectividad con Broodmother, Meepo y Terror Blade. La efectividad disminuye cuando enfrena al Puck, Lone Druid o Gyrocopter.

Con el nuevo parche lanzado luego del The International 2018, uno de los héroes que más se vieron perjudicado en Dota 2, fue Spectre, no obstante, el personaje de agilidad no ha perdido protagonismo. Es uno de los más seleccionado e incluso tiene el mayor promedio de victorias en la comunidad.

