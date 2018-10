La condición que ha puesto Khabib para volver a enfrentar a McGregor

Pone sus condiciones. Khabib Nurmagomedov venció a Conor McGregor el pasado sábado 6 de octubre en el UFC 229 y demostró que es una de las grandes estrellas que tiene la empresa de MMA. Sintiéndose desplazado, tocado en su orgullo y con sed de revancha, McGregor habría solicitado la revancha a Dana White, presidente de la UFC, algo que no sería tan fácil de concretar.

El pago más grande de la UFC

Dana White confesó hace algunos días que terminado el combate Conor McGregor le solicitó la revancha contra Khabib Nurmagomedov, quien no será despojado del título de peso ligero. "Khabib se tiene que presentar ante la Comisión de Nevada y tenemos que ver qué va a pasar con él y con todo este lío", indicó el mandamás de la UFC y acto seguido agregó: "Pero McGregor ya me llamó con ganas de revancha. Me lo ha pedido. Primero veremos qué pasa con Khabib y qué será lo próximo", aseguró.

Cada vez que Dana White habla es porque sabe lo que se viene, por eso se ha referido a una posible revancha entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, pero hay un inconveniente, pues ahora el que ha puesto condiciones es Khabib, quien le ha comentado a su círculo más cercano que desea cobrar una bolsa histórica, la más importante en la historia de la UFC.

Según se pudo conocer uno de los que filtró esta noticia fue el luchador de peso medio de la UFC, Luke Rockhold, amigo personal de Khabib Nurmagomedov,. "Si quieren revancha , tendrán que pagar a Khabib el que será probablemente el mayor cheque de pago en la historia de MMA", indicó. "He hablado con Khabib y si quieren una revancha, Khabib exigirá un número récord", sentenció el excampeón de peso medio.

