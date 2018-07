Ciclista sufrió accidente, se fracturó y siguió pedaleando en Tour de France

El ciclista belga Philippe Gilbert perdió el control de su bicicleta e impactó con un muro de contención, para luego caer al vacío en la etapa 16 del Tour de France.

Pese a quedar adolorido, el ciclista terminó la carrera y fue directo al hospital para realizarse exámenes correspondientes. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

"Desafortunadamente los nuevos exámenes en el hospital de Toulouse revelaron que Philippe Gilbert sufrió una fractura de la rótula izquierda, lo que pone fin a sus esperanzas de continuar en la competencia", informaron desde el equipo Quick Step.

"No es así como quería terminar el Tour y dejarlo así me duele mucho", dijo el ciclista de 36 años. "Estoy feliz de estar acá después de ese momento difícil. Aterricé contra las piedras y al principio no quería moverme, pero alguien de Mavic vino y me ayudó a levantarme", añadió.

Luego, el campeón del mundo en 2012 publicó una foto en Twitter de su pierna. "Cuando tenés la rótula fracturada y decidís seguir 60 km", escribió.

Así fue la caída de Gilbert