'Chalaca' Gonzáles pide a Sport Boys no aprovecharse de Kukín Flores

Siguen en la polémica. Los amigos y familiares de Carlos 'Kukín' Flores no están conformes con lo que viene realizando la directiva de Sport Boys a la cabeza de Johan Vásquez, pues el tanto el administrador como el club rosado vienen 'promocionando' el partido del fin de semana entre la 'Misilera' y Unión Comercio con la imagen del futbolista fallecido, 'Kukín' Flores.

Uno de los amigos es Cesar 'Chalaca' Gonzales, quien pidió que por favor no se aprovechen de la muerte de 'Kukín' para convocar a los hinchas del Boys para su partido del fin de semana. "No se olviden que jamás lo ayudaron en nada e inclusive no lo dejaban entrar a los partidos. En Cantalao FC lo apoyaron cuando estuvo recaga.. y él le dio tremendos lauros y títulos a dicho club en muchas partes del mundo. Prepárenle una verdadera despedida y que todo lo ingreso sea para la familia y no para pagar planillas", escribió el popular 'Chalaca' en su cuenta de Facebook.

Foto: Gerardo Marin

Asimismo, 'Puchungo' Yañez, también levantó su voz de protesta, él utilizó su cuenta de Facebook para referirse a lo que planea la directiva del Boys para este fin de semana. "Si de verdad fuera para beneficio del equipo sé que hasta 'Kukín' estaría feliz pero sí jo** que se beneficien OTROS a nombre del ídolo Carlos 'Kukín' Flores, el homenaje de corazón lo hizo el martes la barra e hinchas del glorioso Sport Boys", escribió.

Este domingo, el Sport Boys y Cantolao realizarían un doblete en el estadio Miguel Grau del Callao para rendirle un homenaje al exjugador de la selección peruana, sin embargo, los amigos y familiares no han recibido de buena manera la noticia.

