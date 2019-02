Ricardo Flores Jr. va por su segundo título en las '6 Horas Peruanas'

Volvió a su natal Perú con hambre de títulos. El piloto nacional Ricardo Flores Jr. ya tiene todo listo para correr las '6 Horas Peruanas' este sábado en la Chutana que después de 6 años se correrá íntegramente de día y donde tendrá como compañero al reconocido Raúl Orlandini, además de compartir pista con grandes exponentes del automovilismo nacional.

Entrevista: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

¿LLegó el momento de correr en casa?

Parece que sí. Me he especializado en lo que es pista y he corrido bastante en el extranjero, pero ahora apunto a las 6 Horas, después de 6 años, junto a mi amigo el ‘Mono’ Orlandini a bordo de un Hyundai Génesis, que es fuerte para este tipo de carrera.

¿En qué categorías te harás presente?

En la Fuerza Libre y la TC2000, donde me acompañarán Kike Pérez, Álvaro Rivera y Juan Pedro Cilloniz.

¿Qué crees que será lo más difícil de esta edición?

Yo creo que el aspecto físico, porque estas 6 Horas tienen una particularidad: se van a correr desde el mediodía —antes era en la noche—; ello va a implicar un mayor desgaste.

¿Has pensado en dedicarte al rally como tu papá (Ricardo ‘Riflo’ Flores)?

Definitivamente. El año pasado, él que es un referente en este deporte decidió colgar los guantes luego de 40 años participando en Caminos del Inca. Ahora él me cede la posta a mí, y eso me da una gran responsabilidad.

¿Podría haber un Dakar a la vista?

Es lo que quiero. Hay altas posibilidades de correrlo, pero, claro, sería más fácil si se queda en Sudamérica, por un tema de auspiciadores. Este año me voy a dedicar más a lo que es el rally porque ya he corrido mucha pista en el extranjero, quiero ponerle más atención a la aventura de la ruta.

¿Cómo va esa preparación junto al ‘Mono’?

Bastante buena, estamos muy concentrados en repetir el título del 2013. Además, somos amigos hace muchos años, nuestros padres han sido casi hermanos. Estamos tratando de dejar el carro perfecto, pero lo más importante es disfrutarlo.

DATO: Desde las 9 a.m. se podrá asistir al Autódroma La Chutana (KM 50.5 Panamericana Sur). El precio de las entradas es de 20 soles y se pueden adquirir a través de Joinnus.

