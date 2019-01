Dakar 2019: Piloto boliviana abandona el Rally a unos días de la partida

Una mala noticia llega para nuestro vecino Bolivia de cara a lo que será el Rally Dakar 2019. Mediante un anuncio en sus redes sociales, la experimentada piloto de cuatrimotos, Suany Martínez, anunció su salida de la competencia debido a una lesión de la cual no pudo recuperarse. De esta forma la 41º edición de este Rally ya no contará con 17 mujeres, sino con 16.

"Me disculpo con todos! Lastimosamente y con mucha pena, este año me bajo del Dakar a último momento...Me siento muy triste pero se que las cosas Dios las hace por algo: Tuve un accidente hace un mes, en la última fecha del campeonato ''Cross Country", me volvió a jugar una mala pasada la cuadra, dando trampolín y cayendo sobre mi, dejandome un gran hematoma y una fisura de coxis, que no ha mejorado mucho hasta la fecha", expresó la boliviana en su Facebook.

Cabe resaltar que Martínez se accidentó el 14 de enero del año pasado durante la etapa 8 del Dakar y su rodilla derecha quedó inflamada. Además, sufrió una caída en la última fecha de cross country desarrollada en Santa Cruz, en noviembre.

Suany lleva 2 Dakars en su experiencia (2017-2018) y es mundialmente considerada como una de las más destacadas. Dentro de sus logros está el primer lugar en la categoría femenina de cuatrimotos en el Rally Merzouga en Marruecos en 2016, el 3º puesto en el Desafío Ruta 40 en Argentina (ese mismo año) y en 2017 fue campeona sudamericana.

