Perú dejaría de ser sede del Rally Dakar 2019

El Estado peruano firmó un acuerdo "firme y definitivo" el pasado 9 de mayo por el Dakar 2019. Sin embargo, la realización de este evento estaría en tela de juicio debido a que el gobierno peruano estaría evaluando continuar o no con la organización, según un informe de Gestión.

Según fuentes vinculadas al evento, la decisión de irse para atrás con la organización de este magno evento se debe a que el saldo económico resultaría negativo para las arcas peruanas, ya que no sólo implicaría un desembolso de 6 millones de dólares a Amaury Sport Organisation, empresa encargada del Rally Dakar 2019, sino también otros aportes importantes y considerables como infraestructura, seguridad, logística, entre otros, y cuyo monto ascendería a los 25 millones de dolares.

Carlos Canales, presidente de Canatur, comenta que el Estado debió evaluar todo el impacto antes de firmar algún documento, ahora está atrapado por los compromisos suscritos y anunciados.

“En el último año, además de los US$ 6 millones, se gastó como U$ 13 millones adicionales, ahora se realizarán mayor número de estaciones, ello implica la suma en alrededor US$ 25 millones”, expresó.

De acuerdo a fuentes cercanas al Ejecutivo, este jueves 21 de junio, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, expondrá sobre las medidas que adoptará y las evaluaciones pertinentes en el tema, luego del cual se dará a conocer la decisión de continuar o no.

Es preciso mencionar que en el último Rally Dakar 2018 el impacto económico ha sido de US$ 40.5 millones, distribuidos entre el turismo US$23.5 millones, residentes locales con UD$10.8 millones, los propios organizadores ASO, con US$ 5 millones y el sector privado con US$ 1.5 millones.