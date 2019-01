Nicolás Fuchs: "Nasser Al-Attiyah me invitó a correr en Catar'

Tras el término de la edición 41 del Rally Dakar, los pilotos nacionales e internacionales hacen una reflexión de lo ocurrido durante esa travesía que abarcó 100% suelo peruano y que además, ha sido considerado por muchos como la carrera más difícil de los últimos tiempos pese a contar con menos etapas que las anteriores (10). Uno de ellos es nuestro exponente más destacado (puesto 16 en autos), Nicolás Fuchs, quien aseguró que los errores fueron mínimos y que mantiene una gran relación con el 'Príncipe' catarí, Nasser Al-Attiyah, quien incluso lo ha invitado a correr a su país.

¿Cuál es el balance de este último Dakar?

Diría que fueron errores mínimos los que me alejaron del 'Top Ten'. Más que nada la falta de tiempo pues el año pasado tuvimos un problema grande cuando se quemó la camioneta en el Desafío Inca. Como dicen los chicos "nos faltó solo un mes de trabajo".

¿Qué pasó exactamente en esa Etapa 8 donde tuviste un considerable retraso de tiempo?

Fue duro. El auto se golpeó mucho tras caer unos 4 metros en la duna y el asunto es que la camioneta no prendía. Entonces me demoré mucho en arreglar eso, además nosotros también nos tardamos en reaccionar del golpe que habíamos tenido pero lo bueno es que pudimos seguir adelante, claro, con más calma.

Este es tu 3º Dakar, ¿dirías que ha sido el más difícil?

Definitivamente. Fue corto en comparación con los anteriores pero muy intenso. Muy exigente por la cantidad de fesh-fesh y dunas que nos han hecho pasar, además las etapas eran largas, más de 300 kilómetros de recorrido.

¿Tu copiloto Fernando Mussano disfrutó el Rally tanto como tú?

A Fernando no le gusta este tipo de Rally porque está acostumbrado a correr Mundiales donde todo tiene que estar exacto, cuando no encontrábamos Waypoints él se volvía loco porque no lo encontraba y debía tranquilizarlo. Ahora va a correr el Mundial Junior con el piloto paraguayo Felipe Zaldívar.

¿Se cumplió el sueño de llevar tu equipo propio?

Así es. Era un desafío tener equipo propio, 100% peruano pero lo logramos. Agradezco el gran esfuerzo de todos los chicos que pese a ser un equipo pequeño, peleamos contra los gigantes que son los equipos oficiales. Estoy satisfecho con lo que hicimos. El auto tiene 4 o 5 años de desarrollo pasado, no es actual y aún así pudimos pelear con los grandes. Que se pongan a temblar ellos, no nosotros.

Sin embargo, ser parte de un equipo oficial no sería nada despreciable...

Tengo una anécdota. El día de la Etapa 8 me pongo a conversar con Daniel Elena que es copiloto de Sebastien Loeb y él estaba preocupado porque su equipo solo tenía 20 mecánicos y me puse a pensar en que nosotros solo teníamos 3, fue muy curioso, mejor me quedé callado. También conversé con Nasser Al-Attiyah me comentó que usó 3 cajas de cambios durante todo el Rally y yo solo usé una, es más, teníamos que cuidarla como oro para que dure.

¿Tienes una buena relación con el 'Príncipe' Nasser?

Claro que sí. Es un gran amigo, Nasser me dijo ayer que tiene un Rally en Catar y que vaya a visitarlo, así que vamos a ver.

¿Qué se viene para este año?

Ya estoy pensando en el siguiente Dakar. Ojalá se quede en Sudamérica. Vamos a empezar a preparar la camioneta, queremos correr el Campeonato argentino y cerrando detalles para ver si corremos Caminos del Inca.

¿Aún sigue vigente la opción de correr el Campeonato Mundial de Rally?

Cuando el Dakar se vaya de Sudamérica volveré al Campeonato Mundial. Me encantaría regresar pero con un Dakar acá es todavía difícil.

Si tuvieras que incursionar en una nueva modalidad, ¿cuál sería?

Me gustaría incursionar en camión. Los veo pasar y me parece increíble.

