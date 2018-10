​Mario Hart arrepentido tras miccionar en patrullero de Policía Nacional

No le quedó otra que arrepentirse, Mario Hart habló tras ser captado miccionando en las llantas de un patrullero de la Policía Nacional del Perú, durante la etapa Huancayo - Ayacucho de Caminos del Inca Si bien al piloto le va bien en las pistas, comandando la tabla en la categoría Súper Turismo, esta acción no deja bien parada su imagen y lo reconoce.

Pide disculpas

'Fue un error, en realidad todos los pilotos venimos hidratándonos bastante en toda la competencia y llegamos a puntos en los que no existen baños y lamentablemente tenemos necesidades fisiológicas (...) perdón, fue un error que reconozco y que no volverá a pasar, venía tomando líquidos durante muchos kilómetros y ya pues, el cuerpo llama', confesó Mario Hart a Correo Cusco tras su mala acción durante una competencia tradicional en los fierros nacionales como lo es Caminos del Inca.

En lo deportivo las cosas pintan bien para Mario Hart, comanda la Súper Turismo al mando de su Changan Eado XT y le saca una buena ventaja a su escolta Lucho Alayza.

'Venimos haciendo una buena carrera, hasta el momento lideramos la categoría por más de 15 minutos y por sorpresa vamos quintos en la general, que no es a lo que apuntamos ni nos interesa, pero estamos contentos por cómo nos ha ido hasta ahora. Antes de cada etapa me encomiendo a Dios, le pido que me cuide y que cuide a algunos pilotos y que me permita hacer lo mío que es manejar', declaró a Correo Cusco.

Textos: J. Sequeiros / Fotos: J. Sequeiros