Luis Alayza y su gran reto en el Rally Dakar 100% peruano

El debutante más esperado. Luego de años triunfando en los campeonatos locales a bordo de su infaltable camioneta, el piloto peruano Luis Alayza se encuentra a solo días de partir rumbo a la aventura más grande de su carrera automovilística: el Rally Dakar. Junto al histórico copiloto, Ivo Bromberg, 'Lucho' promete no ir a 'pasear' sino a buscar el mejor puesto final en cada etapa que recorrerá Lima, Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Entrevista: Rosa María Muñoz

¿Cómo te sientes a solo unos días del inicio del Dakar?

Estoy contento por mi primera participación en un Rally Dakar pero a la vez preocupado y no tanto por el auto sino por el tema de los auspicios. Dakar te cobra por inscripción, por cada mecánico que quieres llevar y por cada carro de asistencia que lleva repuestos para tu vehículo. Son números muy grandes pero la camioneta ya está lista afortunadamente.

Sin embargo, ganaste la 'Wild Card' que es un gran alivio ¿cómo se dio esto?

Compramos la Toyota Hilux en julio y empezamos a correr el campeonato del ACP que sabíamos podía darnos la posibilidad de ganar la Wild Card pero cuando vimos que todo realmente era complicado pues estaban pilotos como Álvaro Brandes, Christopher Fuller, entre otros. Inesperadamente ellos renunciaron a la Wild Card y dije "ah esto es mío" y no lo dudé, fui con todo y gané.

¿Cuál es tu balance de este año?

Ha sido un buen año, ganamos el Campeonato Nacional de Rally, Caminos del Inca en nuestra categoría (3° en la general) y ahora llegar al Dakar con el Wild Car es todo un orgullo y un desafío muy fuerte.

¿Significa alguna ventaja que este Dakar se corra netamente en tierra peruana?

Conozco amigos que vienen prácticamente en el desierto y te conocen cada lugar. Ven un cerro y saben su nombre pero ni aún así sería una ventaja porque la ruta no la conocemos hasta el día anterior de partir. Además vamos a estar a 40 grados en enero, la arena estará mucho más suelta. La camioneta suele atollarse y ese es uno de los problemas más grandes para todos los participantes.

¿Cuál consideras que será la etapa más difícil?

Hay una etapa maratónica que es de Arequipa-Tacna y Tacna-Arequipa. Lo normal es que termines una etapa y llegues a tu campamento pero aquí al asistencia se queda en Arequipa, corres un día a Tacna, reparas con lo que tengas y al día siguiente tienes una etapa que es el doble de larga para regresar a Arequipa. Y recién ahí tenemos nuestro día de descanso para reparar la camioneta. Esa travesía va a ser durísima.

Pero es un alivio tener un copiloto como Ivo Bromberg...

Definitivamente, Ivo es mi copiloto de toda la vida, era copiloto de mi papá. Ha corrido 3 veces el Dakar. Tiene mucha experiencia es muy inteligente en el tema del terreno y la navegación.

¿Tus amigos pilotos te han contado acerca de lo fascinante que es correr el Dakar?

Ellos me dicen "ahorita no importa lo que estés pagando, es la aventura de tu vida". Recuerdo que Fernando Ferrand me dijo "te sientas a comer tu queque con manzana al lado de pilotos famosos como Sebastián Loeb (9 veces campeón de Rally), Stephen Peterhansel (13 veces campeón de Rally) y Cyril Despres (5 veces campeón en motos)". Es un gran ambiente y una experiencia que nunca vas a olvidar, me han expresado.

¿Cuál es el objetivo para este Rally Dakar?

Estamos yendo a competir no a 'estar' simplemente. La idea es terminar entre los 30 primeros de la categoría. Vamos a tratar de ser mejores que cada piloto cada día y eso me mantiene motivado a ganar. La idea es ir fuerte, frustrarnos ante un mal momento para poder sacarlo adelante y en la siguiente etapa recuperar.

¿Cuáles son las características de tu camioneta?

Es una camioneta Toyota Hilux, ha corrido 2 veces el Dakar. Fue armado por el equipo ProRaid que es donde corren los Ferrand. Tiene motor, caja stándar. Tiene brazos hidráulicos que nos ayuda a levantarnos en caso de atollarse. No le hemos modificado nada en potencia, es casi de tienda.

DATO: El Rally Dakar se llevará a cabo del 6 al 17 de enero netamente en suelo peruano.

