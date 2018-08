Lewis Hamilton logra la pole position y partirá primero en Bélgica

Camino hacia el título de la temporada en la Fórmula 1 (F1). Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, logró la "pole position" y partirá primero en el Gran Premio de Bélgica que se correrá mañana (domingo) en el Circuito de Spa-Francorchamps desde la 8:10 a.m. (hora peruana).

El piloto de Mercedes y actual líder del Mundial de Fórmula 1, saldrá por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en segunda posición y del francés Esteban Ocon de Ford India, tercero.

Lewis Hamilton ganó una clasificación marcada por el final de la lluvia y el secado de la pista, lo que le permitió mejorar y hacer un mejor tiempo que Sebastian Vettel, quien dominaba hasta entonces la sesión de clasificación.

