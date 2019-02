Gianna Velarde y Maje Esquivel estarán presente en las '6 Horas Peruanas'

La presencia femenina está garantizada en la carrera de circuito más grande de nuestro país: las '6 Horas Peruanas', que vuelve luego de 6 años completamente de día con los mejores exponentes del automovilismo de asfalto, y esta vez contará con la incursión de 2 grandes ‘fierreras’: Gianna Velarde y Maje Esquivel, quienes junto a Jorge Abad y Sandro Díaz, tentarán este sábado el podio de la categoría TC Light.

Entrevista: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

GIANNA (VELARDE)

¿Cómo va la preparación para las '6 Horas Peruanas'?

Hemos estado probando el auto, elaborando la mejor estrategia porque vamos a correr con Jorge y Sandro. Entonces la idea es ver quién sale antes, quién cuida más el carro y quién es un poco más agresivo? Estudiamos las características de cada uno para armar un plan.

¿Habías tenido la oportunidad de correr previamente en autos?

Ya he competido dos veces junto a Maje, hace un par de años. Corrí los 200 Kilómetros y la última fecha del campeonato de circuito.

¿Qué diferencia encuentras entre el manejo en un rally y en un circuito?

En el rally no es tan importante ser fino porque atraviesas todo tipo de terrenos, y más que nada debes ser inteligente para cuidar tu vehículo. En el circuito sí es vital ser fino porque cada error puede significar un segundo menos y te puede jugar una mala pasada en el resultado.

¿Qué competencias tendrás este 2019?

Apenas termine las '6 Horas' se me viene el cross-country y de ahí me voy en agosto al Ruta 40 de Argentina, luego el Atacama Rally, el Desafío Inca y quizá en marzo me voy a Marruecos a correr el rally. Así que apóyenme, por favor.

¿Está en planes competir en más carreras de circuito?

Quizá me meta a unas más porque me gusta la aventura pero sinceramente lo mío siempre han sido y serán las 2 ruedas.

MAJE (ESQUIVEL)

¿Cuál es tu fuerte en la estrategia del equipo?

Cuido mucho el carro, voy rápido, pero siempre con orden y calma. Seré la segunda, así que me tocará correr a las 2:00 p.m., cuando más quema el sol, y eso sí hará todo más agotador.

¿Siempre te has dedicado a correr en pista?

Así es. Yo vengo corriendo auto-cross desde el 2014, y desde 2017 en circuito. Corrí los 200 Kilómetros, donde quedé en el tercer puesto, y las 3 Horas Peruanas en estos últimos años. Empecé con los piques legales, pero mi sueño siempre fue medirme con los grandes del circuito.

¿Has pensado incursionar en las competiciones de rally?

Me gustaría, pero por ahora estaré concentrada en los circuitos. Quiero alcanzar cosas importantes y más adelante quizá probar con el Cross-country.

¿Es el principal objetivo alcanzar el podio de las '6 Horas Peruanas'?

Definitivamente. Además, vamos a representar a todas las mujeres de la mejor forma.

DATO: Desde las 9 a.m. se podrá asistir al Autódroma La Chutana (KM 50.5 Panamericana Sur). El precio de las entradas es de 20 soles y se pueden adquirir a través de Joinnus.

