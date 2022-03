Los bombardeos de Rusia a Ucrania no han pasado desapercibidos para el mundo y dicho acto generó grandes críticas. En la Fórmula 1 también hubo una posición en contra de todo lo ocurrido y alemán Sebastian Vettel fue uno de los primeros en alzar su voz de protesta, incluso asegurando que no competiría en el GP de Sochi, en territorio ruso, el cual finalmente fue cancelado.

El cuatro veces campeón del mundo volvió a referirse al tema y fue contundente con sus comentarios. “Creo que todo el mundo tiene una opinión, pero la pregunta es si todos siempre se atreven a compartirla. En mi caso, no soy tímido con eso, sino todo lo contrario. Hay asuntos en los que no puedes quedarte callado”, señaló el piloto en entrevista para Motorsport.

“Tengo una sensación extraña. Cuando te levantas de la cama al inicio del día y ves las noticias, entiendes que hay cosas que son mucho más importantes. Gente inocente ya ha tenido que morir. No te puedes imaginar esa circunstancia”, agregó.

De la misma forma, Sebastian Vettel reveló su pesar por la agresión armada: “No creo que haya un lado ganador en este tipo de situaciones. Estoy en shock absoluto. Los valores y la moral deben estar por encima de todo lo demás. El negocio no es importante en ese sentido. Si la gente va a la guerra y muere, absolutamente no puedo imaginar eso”.

“Como todos los demás, estuve en clase de historia y aprendí mucho. Me pareció interesante todo. Desearía que esto se calmara, aunque algunas personas están poseídas por la locura. Creo que tienen su propia verdad y viven en su realidad. No tiene sentido que otros deban sufrir y ser castigados con su vida por ellos”, manifestó.

Finalmente, Sebastian Vettel pidió a las personas que no olviden todo lo que viene ocurriendo, para tener en cuenta a los causantes del conflicto. “Es extremadamente importante tener estas cosas en mente y estar al tanto de ellas. No puedes olvidar estas situaciones. Es terrible que se esté saliendo de control, pero hay esperanza de que se calmen todo”, sentenció.