El histórico piloto Robby Gordon correrá en el Dakar 2019

Va quedando todo listo para el inicio del Rally Dakar 2019. El próximo 6 de enero dará inicio el Rally más duro del planeta en su edición número 41 y la novedad es que se realizará netamente en territorio peruano. Más de 500 competidores de 61 nacionalidades, se darán cita en nuestro país para recorrer 5 mil kilómetros divididos en 10 etapas, atravesando Lima, Pisco, San Juan de Marcona, Arequipa, Moquegua y Tacna. Además de ello, se acaba de confirmar la participación de un histórico piloto, el estadounidense Robby Gordon.

El carismático competidor fue anunciado oficialmente por ASO, la organizadora de la carrera. con el dorsal 316. Gordon dejó de correr Dakar desde 2016 cuando tuvo que lidiar con al noticia de que su padre y madrastra habían sido asesinados misteriosamente y desde entonces, su vuelta se volvió una de las más esperadas. El estadounidense participará en su doudécimo Dakar y contará con Kellon Walch como copiloto.

Gordon se hizo mediático por sus grandes espectáculos al momento de conducir pese a no haber estado siempre en el podio. Tuvo su primera experiencia dakariana en 2005, cuando todavía se corría en África, a bordo de un Volkswagen. En 2009 logró su mejor resultado, finalizando en un histórico tercer lugar en la clasificación general en su Hummer. Luego, decidió usar Gordini y los resultados no fueron los esperados por lo que se espera vuelva a su clásico Volkswagen para esta edición.

Ladies and gentlemen ... ROBBY GORDON is already on the list of the competitors on the official website of the #Dakar2019 .. N316, with his co-pilot Kellon Walch

