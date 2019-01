Dakar 2019: Stéphane Peterhansel abandona el Rally en penúltima etapa

No hay duda que el Dakar es el rally más duro de todos. Si bien algunos pilotos pueden tener años de experiencia en esta carrera, lo cierto es que nada puede ser controlado totalmente y la exigencia de los terrenos a veces termina obligándolos a retirarse. Esta vez le tocó -inesperadamente- al francés Stéphane Peterhansel, reconocido exponente del automovilismo que debutó en 1988.

El 13 veces campeón del Dakar (6 en motos y 7 en autos) se encontraba en la 4 posición de la clasificación general de autos, a 53 minutos y 30 segundos del líder Nasser Al-Attiyah, pero a los 26 kilómetros de carrera en la 9 etapa (Pisco >Pisco) el francés tuvo un accidente en su Mini que le dejó secuelas a su navegante, David Castera.

Stéphane Peterhansel abandons after a crash. His co-driver David Castera suffers from his back.@s_peterhansel abandona tras estrellar su auto. Su copiloto @DavidCastera1 esta tocado en la espalda

+ info https://t.co/igIYTtsEsQ

A.S.O. / DPPI / F. Gooden#Dakar2019 pic.twitter.com/PddZCq6V4d

— DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2019