​Dakar 2019: Piloto denuncia discriminación previo a la partida

El piloto boliviano Juan Carlos Salvatierra no podrá competir en el Dakar 2019 debido a una descalificación a su cuatrimoto, 'el Chavo' aseguró sentirse discriminado después de que la organización no le permita competir con el quad que había inscrito en julio del año pasado y que no cumple con la reglamentación del raid.

Se va el 'Chavo'

'Me siento discriminado por la organización del Dakar. Juegan con mi país y conmigo. Piden que cambie de quad, pero ellos confirmaron mi inscripción y la del vehículo hace meses, ratificando que cumple reglamento. El quad ya participó en dos Dakar anteriores con un piloto europeo', escribió Juan Carlos Salvatierra en Twitter.

IndignanteASO No permite correr a Chavo Salvatierra en Dakar 2019: https://t.co/7THNJkDT01 a través de @YouTube — Bolivia Popular (@BoliviaPopular) 5 de enero de 2019

Incluso el mismo presidente Evo Morales envió un mensaje de apoyo al 'Chavo' Salvatierra luego de conocer que no le permitían entrar al Dakar 2019.

Salvatierra fue admitido para correr el Dakar 2019 con un quad Barren Racer que había comprado al empresario holandés Kees Koolen, quien lo pilotó en las dos últimas ediciones del rally y también en el mundial de 'cross country' de 2017, donde se alzó con la victoria.

La razón de los organizadores del Dakar 2019 para vetar el quad del 'Chavo' Salvatierra es que no es un modelo que se produzca en serie, de manera que cualquier competidor pueda tener acceso a él, como marca la reglamentación de la carrera, a pesar de que el cuatrimoto esté avalado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

El Dakar 2019 se celebrara íntegramente en Perú, con punto de salida y llegada en Lima, es el primero del 'Chavo' Salvatierra en quads, tras haberlo corrido antes ocho veces en moto.