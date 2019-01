Dakar 2019: Nasser Al-Attiyah y 5 secretos del 'Príncipe' del Rally

El Dakar 2019 ha reunido a los mejores pilotos de todo el mundo en su 41° edición y a solo un día para que finalice esta carrera, ya se están definiendo a los campeones de cada etapa, uno de ellos es el catarí Nasser Al-Attiyah, quien es el líder de autos y lleva una ventaja de 51 minutos sobre su más cercano competidor. El 'Príncipe' es uno de los personajes más queridos por los aficionados a los fierros pues su humildad pese a ser multimillonario y espíritu competidor son realmente admirables. Detrás de él hay una historia muy interesante y aquí te la contamos:

1. Nació el 21 de diciembre de 1970. Con 48 años, es parte de una de las familias más ricas de Qatar. Hijo del exministro de energía, es el mayor de siete hermanos y siempre demostró interés por los coches. Es primo hermano del actual Emir, es decir, la hermana de su padre es la madre del actual Emir de Qatar, lo que le vale el tratamiento de 'Príncipe'.

2. Nasser conduce desde los 12 años cuando tuvo su primer coche, un Suzuki, y desde muy chico demostró su pasión por los rallys. Fue campeón de la clase 2 del Circuito Mundial de Rally (WRC2) y 2 veces campeón del Dakar, en 2011 y 2015. Sin identificación firme con ninguna marca, Nasser utilizó Subaru, Skoda, Ford, Citröen, BMW, Volkswagen, Hummer, Buggy y ahora corre con Toyota.

3. Si bien debutó en los rallys de su país en 1989, con apenas 19 años, luego se dedicó al tiro al plato que lo llevó a ser 5 veces deportista olímpico, con una medalla de bronce como mejor resultado en 2012. Su primera participación olímpica en representación de Catar fue Atlanta 1996, mientras que en Sydney 2000 fue 6°, en Atenas 2004 alcanzó la 4° plaza, en Pekín 2008 fue abanderado de la delegación de su país, y Londres 2012 alcanzó el 3° lugar del podio.

4. En su perfil deportivo también se involucró en la candidatura de su país para ser sede del Mundial de fútbol para 2022 y es colaborador activo de Qatar Foundation, la organización sin fines de lucro que supo lucir la casaca azulgrana del Barcelona. En el fútbol, su corazón está con el París Saint Germain (PSG), club que mantiene estrechos vínculos con su país y que podrá contar con su valioso aporte cuando lo necesite, según ha expresado el príncipe en numerosas ocasiones.

5. Es un 'Príncipe' que parece una persona común: "Trato de hacer una vida normal. Me entreno, salgo con amigos y trabajo como embajador del deporte de Qatar, que cada vez tiene más actividad. Es cierto que puedo darme varios gustos, pero más allá de eso, todos los días al despertarme valoro la buena salud, algo más importante que el dinero. Siento que la gente me quiere y que es amable conmigo. Muchas veces cuando voy a un restaurant no me quieren cobrar. Esto me pone incómodo y cuando se da, me voy a comer a mi casa".

