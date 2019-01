Dakar 2019: 'Nani' Roma auxilió a Stéphane Peterhansel

Uno de los aspectos que caracteriza al Rally Dakar es la solidaridad que existe entre pilotos cuando uno de ellos se encuentra en situación de peligro o herido. Sin embargo, esto no es tan habitual cuando se trata de pilotos que van liderando la carrera donde es poco probable que se puedan dar una mano entre ellos.

'Nani' Roma quiso dar la contra a esto y auxilió al francés Stéphane Peterhansel en la 5° etapa. Cuando faltaba 30 kilómetros para el final, en una zona de fesh-fesh (arena en polvo muy fina) el Mini buggy de Peterhansel, 2° en la general, quedó atollado en un río de arena. El primer auto que pasó fue el de Roma que se detuvo para sorpresa del francés. "Le dije que siguiera, que no era justo que perdiese tiempo por mí, pero se quedó. En vez de dos minutos tardamos siete u ocho. Si hubiese sabido que llevaría tanto tiempo le hubiese pedido que continuara", señaló el francés.

"Le di las gracias incluso antes de llegar al vivac, en el mismo final de la especial. Estaba realmente fastidiado por él", agregó el 13 veces campeón, a lo que 'Nani' contestó: "Tuve que decirle que parara ya de agradecérmelo, no hay problema".

Peterhansel prometió devolverle el favor: "Si le viese en una situación así en el futuro y por supuesto le contesté que se la devolvería, siempre que fuese seguro parar", precisó. "Claro, hay veces que arriesgas demasiado parándote en una duna, pero en mi caso no era una zona complicada, aunque lo que se complicó fue la maniobra de rescate".

Por su parte el español 'Nani' describió lo ocurrido: "Al final la vida es esto, hay una parte de honor en todo esto. Stéphane y David son amigos y le vi en la mierda, así que decidimos con Álex Haro (su copiloto) pararnos y ayudar. En teoría íbamos a tardar 30 segundos aunque luego todo se complicó porque la cuerda no estaba bien puesta y se rompió, al tirar de él me di contra un talud y pinché la rueda, las puertas luego no cerraban bien... Pero volvería a hacerlo, hice lo que quisiera que me hubiesen hecho a mí y volvería a repetirlo. Y me da igual que haya gente que no lo entienda", confesó el doble ganador del Dakar.

