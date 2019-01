Dakar 2019: Mira el impresionante vuelco del piloto Sergei Kariakin

Por algo es llamado el Rally más duro de todos. Durante la Etapa 7 del Dakar (San Juan de Marcona- San Juan de Marcona), un impactante accidente sorprendió a todos. El piloto ruso, Sergei Kariakin, sufrió una volcadura en su UTV la cual quedó registrada en la página oficial de la carrera. Fue tan fuerte la caída y desplazamiento que el vehículo quedó con la dirección izquierda delantera dañada, por lo que los espectadores fueron cómplices con la labor de ayuda.

MIRA EL VIDEO

Sergei Kariakin is losing loads of time after this heavy crash. He was 2nd overall in the SxS category

Sergei Kariakin pierde mucho tiempo con este accidente espectacular. Iba 2o de la clasificacion general en la categoria SxS#Dakar2019 pic.twitter.com/FlCvJcfWuB

— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2019