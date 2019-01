Dakar 2019: Las confesiones del 'abuelo' del Rally

Hay pilotos que hacen historia desde antes de partir y uno de ellos es el japonés Yoshimasa Sugawara, el piloto más longevo del Dakar edición 41 con 77 años de edad, quien debió abandonar a bordo de su camión Hino en la Etapa 3 San Juan de Marcona-Arequipa debido a desperfectos mecánicos. Sugarawa tiene 36 participaciones consecutivas, habiendo finalizado en 20 ediciones.

El popular 'abuelo' del Dakar sabe que cada vez es más complicado correr debido a su edad pero sigue optimista respecto a futuros retos. La aventura para el japonés comenzó en 1983, cuando corrió en moto. En 1985 pasó a los autos. "Mis dos primeros años fueron terribles. En ambos tuve que abandonar porque me fracturé la pierna. En ese momento se me pasó por la cabeza nunca más ir al Dakar, y bueno, acá me ve, todavía acá", confesó el piloto.

"Lo mejor de todo esto no son los resultados, son las amistades que van quedando. Cada vez que vengo al Dakar me encuentro con conocidos, amigos con los que converso todas las noches. La mayoría me viene a saludar a mi carpa, obviamente, porque como comprenderá, evito caminar mucho por el campamento", añadió Sugawara.

El japonés incluso se atrevió a hacer una comparación: "Cuando el Dakar se hacía en África, la organización no era la adecuada. Acá en Sudamérica es todo más seguro, con mayor logística. Hay que agregar que en África estaba el tema del terrorismo muy fuerte, y siendo honesto, cada vez que empezaba un Dakar allá pensaba que iba a morir".

Acerca de su continuidad, Sugawara señaló que "Cada vez se me hace más difícil esto, y creo que alguien más joven debería ocupar mi lugar. Me costaría dejarlo, sin dudas. Siendo honesto, no sé si vuelva en 2020. Sería demasiado, ¿no es cierto?", comenta antes de cerrar la entrevista con una petición: "Si no vuelvo, me gustaría que me recuerden como alguien que amó esta carrera".

