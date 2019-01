Fernanda Kanno: la primera peruana de la historia en acabar el Dakar

La piloto y periodista peruana, Fernanda Kanno, consiguió convertirse en la primera representante nacional en culminar el extremo Rally Dakar. Kanno tuvo la oportunidad de participar en 2018 pero se vio obligada a abandonar en la Etapa 11 por fallas mecánicas, esta vez se reinvidicó y logró ese anhelado sueño junto a su copiloto Alonso Carrillo.

Con un tiempo de 112 horas, 48 minutos y 29 segundos, nuestra compatriota ocupó el puesto 50 que espera mejorar en siguientes ediciones. Pese a haber tenido que lidiar desde la primera etapa con problemas mecánicos y atollamientos, Fernanda finalmente le dio la alegría a sus seguidores de terminar el Rally más famoso de todos.

Orgullo ¡@atokito es la primera mujer peruana en acabar el Dakar! Y se ve muy emocionada

pride - Fernanda Kanno is the first peruvian woman to finish the Dakar! And she was quite moved at the finish #Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/AZ3eohOmdx

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2019