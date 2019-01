Dakar 2019: El piloto más joven del Rally es peruano

Desde antes de partir ya está haciendo historia. El piloto peruano de cuatrimotos, Emilio Choy, tiene 20 años y ya cuenta las horas para disputar su primer Rally Dakar donde lleva el título del 'piloto más joven' de esta edición 100% Blanquirroja. Más allá de significar una presión, Choy se siente muy ansioso por pisar el acelerador y cumplir uno de sus más grandes sueños a tan corta edad, algo que ni él mismo esperaba.

Entrevista: Rosa María Muñoz (@rosamt5)

¿Cuál es la sensación a solo unos días del inicio de este 41º Dakar?

Estoy muy emocionado de emprender este reto que he buscado desde que empecé a manejar cuatrimotos. El Dakar es como el mundial para los pilotos y estar presente es algo muy motivador para mí de cara a futuros retos.

¿Qué influyó para que te decidas a correr este Rally?

Cuando llegó el Dakar por primera vez a Sudamérica pude ver a los pilotos luchar contra la arena y de cierta forma se volvieron mis ídolos. Por ejemplo, Cyril Despres en las motos lineales es increíble, ahora hay más pilotos que le hacen pelea pero correr a su lado será espectacular.

Deportivamente hablando ¿Cuál es el balance de tu 2018?

Fue uno de mis mejores años. Obtuve un subcampeonato nacional de Rally Cross Country, un subcampeonato del Rally ACP, un 3º puesto en el latinoamericano del Rally Cross Country y 3º puesto en el Desafío Inca que me otorgó una 'Wild Card' (inscripción gratis) para estar presente en este Dakar.

¿Consideras que podría ser una ventaja que esta edición se corra netamente en Perú?

Yo empecé en las dunas, es donde me siento más cómodo pero la verdad es que aunque seamos locales todo cambia el día de la carrera, al final todos tenemos las mismas condiciones, solo queda ir lo más rápido posible pero inteligentemente.

¿Sientes algún tipo de presión por ser el piloto más joven de la carrera?

La verdad no. Eso solo demuestra de que el esfuerzo ha sido grande. He dejado de hacer cosas que chicos de mi edad suelen hacer los fines de semana como salir a fiestas y otras cosas. Yo prefiero acostarme temprano para ir a entrenar todos los días con mi papá. A mí nada me ha regalado nada, todo ha sido fruto de mi sudor, por así decirlo.

¿Cuál es el objetivo realista para este Dakar?

Todos queremos terminar la carrera pero siempre hay que buscar un poco más. Ya cumplí lo que es estar inscrito pero ahora la meta es ser competitivo y terminar el Dakar en la mejor posición.

¿Además del Dakar, tienes alguna otra carrera internacional en mente?

Quisiera correr una fecha del Mundial Rally Cross Country, sería muy gratificante correr en Marruecos, uno de los desiertos que más me atrae.

¿Cuál es tu principal motivación?

Mi papá es y siempre será mi principal motivación ya que él fue el primero en confiar en mi y festejar mis logros. Todo se lo dedico a él y mi familia.

