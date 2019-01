Dakar 2019: El increíble recibimiento al 'Príncipe' catarí tras ganar el Rally

Luego de consagrarse como campeón del Rally Dakar 2019, el 'Príncipe' catarí, Nasser Al-Attiyah arribó a su país entre gran expectativa pues es uno de los personajes más grande en el ámbito deportivo. Su victoria significó el primer título para la marca Toyota y además el orgullo de todo una nación que ve en él una gran inspiración por su experiencia en el tiro olímpico y los rallies.

Al llegar a su tierra, Nasser fue recibido por el Ministro de Cultura y Deportes, H.E. Salah bin Ghanem Al Ali, y el presidente de la Federación de Automovilismo, Abdulrahman Al Mannai, junto a distintas autoridades y aficionados. En dicha bienvenida se puede observar cómo el 'Príncipe' agradece a todos los asistentes vistiendo una túnica y recibiendo flores en forma de collar. Realmente un recibimiento majestuoso.

Third-time #Dakar2019 Rally winner Nasser Saleh Al Attiyah being welcomed by the Minister of Culture and Sports H E Salah bin Ghanem Al Ali and QMMF President Abdulrahman Al Mannai along with sports fans and the motor sport family in the country on his arrival at HIA. #QATAR pic.twitter.com/IjJ8K5Xs2A

— The Peninsula (@PeninsulaQatar) January 19, 2019