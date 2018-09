Christian Málaga va por su revancha en el Rally Dakar 2019

Christian Málaga es una de nuestras mejores cartas nacionales cuando se habla de carreras en cuatrimotos, desde los 26 años se apasionó por esta disciplina y su meta siempre ha sido dejar el nombre del Perú en alto. La vida le ha jugado algunas malas pasadas a lo largo de esta travesía pero él siempre ha vuelto con más fuerza para lograr el tan ansiado objetivo de conquistar un Top 10 de Rally Dakar.

Málaga habló en exclusiva para 'EL BOCÓN' acerca de su actualidad, el duro reto del Dakar 2019 y la falta de apoyo por parte de la Federación de Motociclismo...

¿Por qué no pudiste correr el último Desafío Inca?

No corrí porque en la primera fecha del Cross Country (26 de mayo) hubo un problema con la organización porque no pudieron preveer el cruce por una trocha de vehículos que no eran de carrera, yo estaba pasando por ahí, un carro se cruzó y al momento de esquivarlo golpeé contra un montículo de tierra, volé y tuve una doble fractura de cúbito, 2 días después me operaron pero todavía no puedo agarrar moto porque tengo que esperar que el hueso suelde al 100 % que será aproximadamente en la primera semana de noviembre pero la evolución ha sido bastante buena, ya voy al 90%.

¿Cuál es tu principal objetivo para el Dakar 2019?

Mi objetivo es el Dakar 2019 aunque claro, me hubiera gustado correr el Desafío Inca para probarme principalmente con Juan Carlos 'Chavo' Salvatierra que tiene una moto espectacular pero bueno, ahora ya estoy mentalizado y lo he hablado con los doctores que me han recomendado no hacer nada de fuerza. Yo estoy de para hace 3 meses y medio y me falta 1 mes y medio más, definitivamente no llego igual que los demás pero esos 2 meses hasta el Dakar los aprovecharé al máximo. Entrenaré 1 o 2 veces por día, todos los días. Para mí a partir de noviembre cada minuto cuenta, así que trataré de recuperar ritmo.

¿Consideras que hay mayor acogida para las cuatrimotos en el país?

No han habido muchas carreras y las pocas que han habido no han sido muy publicitadas. Hay pilotos que quieren correr por ejemplo en Arequipa no más hay 4 pilotos que no tienen más de 26 años y son muy buenos pero no les dan facilidades para venir. Son chicos que no tienen el dinero para traer sus motos acá, comprar pasajes aéreos, pagar un hotel, entre otras cosas.

¿Parte ese problema por la Federación de Motociclismo?

En el 2015 yo organicé carreras junto a un compañero de quadcross que es una modalidad que no existe en Perú pero la misma Federación no ayudaba, ponía trabas a muchas cosas. Hoy por hoy la Federación de Automovilismo está hecha una desgracia, ahorita hay una mesa de trabajo pero no hay un presidente, no hay secretario, no hay orden. Hubo un latinoamericano de motocross hace un mes y lo publicitaron, les hicieron uniformes y todo bonito pero por qué para este Desafío Inca la Federación no ha hecho lo mismo para los pilotos de motos y cuatrimotos, ¿cuál es la diferencia?. No los ha llevado al IPD, al estadio Nacional, llamar a la prensa, hacerles uniforme. ¿Por qué no lo ha hecho? Ahí te pones a analizar qué motivación podría tener el piloto de Rally que va a correr el Dakar Series (Desafío Inca) o el mismo Dakar si no te sientes apoyado.

¿Asumirías en algún momento algún cargo en la Federación para beneficio de los pilotos?

No tengo ningún problema en ser en algún momento parte de la Federación, no lo descarto porque tiene que haber algún punto de quiebre. Y si en un momento con un grupo de amigos nos metemos a manejar la Federación ya con un presidente, secretario, tesorero, etc, que mejor que caiga en manos de personas que viven el deporte y les gusta. Han habido presidentes de la Federación que no han manejado una moto en su vida. No es posible.

