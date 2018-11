Campeón de muay thai muere tras recibir brutal nocaut [VIDEO]

Trágico final. El muay thai está de luto tras la muerte Christian Daghio. El veterano peleador, de 49 años, sufrió un brutal nocaut en su último combate ante el asiático Don Pareunang y, tras pasar dos días en coma en un hospital, se anunció su fallecimiento, que ha causado conmoción en la escena de las artes marciales mixtas, donde el deportista es muy respetado.

Conmoción general

Christian Daghio, quien es multicampeón de muay thai, se venía dedicando al boxeo y tenía un historial de 10 triunfos en la categoría semi pesado. El luchador italianos partía como favorito en su pelea pero no pudo conquistar el título mundial en Tailandia, tras ser derrotado a pocos minutos del final, tras los terribles golpes que le propinó su rival.

Christian Daghio, quien tenía una escuela de muay thai en Tailandia, no pudo resistir los violentos golpes que le propinó Don Pareunang casi al final del combate. Tras una serie de puñetes cayó a la lona, se levantó y tras recibir la autorización del referí continúo peleando, aunque sin poca suerte porque apenas su rival se le vino encima lo conectó y lo mandó a la lona rápidamente.

Tras sufrir el nocaut, el luchador italiano de muay thai, fue llevado a un hospital, donde pasó dos días en coma. Lamentablemente no pudo superar los daños cerebrales que sufrió y terminó falleciendo.

El hermano de Christian Daghio aseguró que este, no temía a morir peleando. "Murió como quería morir. No me arrepiento porque él era así", confesó y agregó: "Dijo que quería pelear hasta que tuviera ochenta años. El ring era su vida y murió como campeón". Además, indicó que Daghio tenía una novia tailandesa y una hija de cinco años "que aun no sabe que su padre está muerto".

Según se pudo conocer, Christian Daghio se instaló en Tailandia a principios del 2000 y fue en 2006 el año en el que comenzó a dirigir una escuela de muay thai. En 2007 ganó el título de campeón en Tailandia y en 2010 el cinturón de la WMA.

Christian Daghio ganó con la selección italiana tres medallas de bronce, dos en el Campeonato de Europa (Pafos, Chipre, y Moscú, Rusia) y una en el Campeonato del Mundo de Caorle (Italia). Desde su época de ameteur Daghio disputó 170 peleas y obtuvo 131 victorias.

