Campeón de Motocross desfigura a su pareja y ella se pronuncia en redes

Luego que el campeón en Motocross, Erick Bretz le propinara una terrible golpiza a su pareja, la brasileña, Melissa Gentz, la víctima decidió dejar un video en sus redes sociales para agradecer todas las muestras de apoyo que ha recibido tras este brutal ataque.

"Buenos días. Aún no estaba lista para enseñar mi cara en Instagram, para subir un vídeo de mi estado, pero quería agradecer mucho a todos los que me han enviado mensajes de apoyo. No sé como agradecer a todas las mujeres y hombres que me han escrito mostrando amor, comprensión... Estoy temblando porque es muy bueno saber que entendéis la realidad", explicaba en un video.

En otro momento, la chica agredida lanzó un mensaje a aquellas mujeres que vienen siendo agredidas salvajemente por sus parejas e instó a que actúen pronto antes que sea demasiado tarde.

"Mis padres, gracias a Dios, vinieron de Belo Horizonte para estar conmigo. Tenía muchas ganas de estar en casa, al menos mi familia está aquí. Y quería agradeceros mucho por todo, porque no sería lo mismo sin vuestro apoyo. Quería dejar un mensaje a todas las mujeres: Un hombre que hace ese tipo de cosa una vez, jamás cambiará. No habría acabado mi relación si no fuera por lo último ocurrido, así que, por favor, terminad antes de que sea demasiado tarde", continúa Gentz.

LEE ADEMÁS: