​Campeón de Batalla de los Gallos dedica improvisación a Leyla Chihuán

Leyla Chihuán se volvió en tema de conversación los últimos días debido a unas polémicas declaraciones sobre el sueldo que percibía como congresista de la república, tanto así que hasta el último campeón de la Batalla de los Gallos Perú 2018, Jaze, se animó a dedicarle una improvisación en el programa que Carlos Galdós conduce en Radio Capital.

'Jaze' está Chihuán

'Dice que el sueldo no le alcanza como congresista, bueno te hubieras quedado como voleibolista o por último aprende y sé una artista como las personas que no tienen vergüenza… Yo no soy de Fuerza Popular, yo soy popular por mi fuerza, por como improviso en el momento… Yo me quise comprar un celular bacán, pero no me alcanzó estoy Chihuán', rimó Jaze sobre la pista que le colocaron en el sintonizado programa.

Juan Carlos Iwazaki, 'Jaze', representará a Perú en la Final Internacional de la Batalla de los Gallos 2018 a desarrollarse en Argentina el próximo 9 de diciembre. En dicho evento estarán exponentes del freestyle de primer nivel como Aczino, Wos, Bnet, 'Pepe' Grillo y Arkano entre otros.

Cabe recordar que Leyla Chihuán y los demás congresistas reciben 14 sueldos de 15,600 soles (unos 4,700 dólares) además de otras sumas por gastos de representación como los 7,617 soles (unos 2,300 dólares) para viajes y 2,530 soles (unos 760 dólares) para viáticos, entre otros conceptos.