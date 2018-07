Brillith Gamarra: "Mi objetivo en Lima 2019 es clasificar a Tokio 2020"

Brillith Gamarra será una de nuestras representantes en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. La judoca nacional ya alista su participación en este evento y tiene como principal objetivo sacar su boleto para Tokio 2020.

¿Qué expectativa te genera estar a un año de lima 2019?

Estoy muy emocionada que se realice en Perú. Necesitamos el apoyo de todos los peruanos, estar unidos por una razón: dejar en alto el nombre del Perú para esta gran fiesta que son los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

¿Cómo va tu preparación para lima 2019?

Me estoy preparando desde hace un año. Entreno en las mañanas la parte física (pesas) y en las tardes judo- randori, que son peleas de judo. Los días miércoles y sábados entrenamos en el malecón. Próximamente tendré campos de entrenamiento fuera del país, todo eso va juntamente con la nutrición complementado con proteínas .

¿Cómo va el apoyo del IPD y las empresas?

Cuento con el apoyo del IPD y la Federación Peruana de Judo. Tenemos un calendario de competencias organizadas por la Federación Internacional de Judo a las cuales no puedo asistir a todas las competencias, solo realizo las más importantes y a las que se adecúe económicamente la Federación. Por otro lado, el centro clínico avanzado Mi Medik es mi primer esponsor. Es necesario recibir más apoyo de las empresas privadas y públicas para desarrollarme mejor en lo deportivo y así no perder campos de entrenamientos o competencias que ayuden a mejorar mi nivel .

¿Qué tan complicado es el apoyo para un judoca?

Muy difícil, porque llevo 8 años practicando el deporte donde he ganado medallas de oro para el Perú, pero a la fecha no hay una iniciativa concreta por parte de las empresas privadas para viajar a competencias internacionales y campos de entrenamiento que me ayuden a sumar puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Cuál o cuáles son tus objetivos a mediano plazo?

El objetivo es que mi deporte tenga mayor relevancia y reconocimiento y así tener mayores posibilidades para viajar y perfeccionarme como judoca profesional. Es fundamental la intervención de los auspiciadores.

