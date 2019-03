UFC: Conor McGregor fue denunciado por agresión sexual

El excampeón de la UFC, Conor McGregor fue denunciado en diciembre por "agresión sexual" en Europa y está siendo investigado por la Policía de Irlanda, por lo que de ser condena iría a prisión, reveló este martes The New York Times. El reporte, en el que se cita a cuatro fuentes anónimas, llegó un día después de que McGregor anunciara su retiro en sus redes sociales.

El luchador irlandés fue interrogado por las autoridades en enero después de que una mujer lo acusara de haberla agredido sexualmente en diciembre. Ella aseguró que el acto tuvo lugar en el Beacon Hotel, donde Conor McGregor hospeda con frecuencia según The New York Times. Tanto el luchador como la UFC han evitado comentarios al respecto pero Karen J. Kessler, la publicista de McGregor, emitió un comunicado en el que afirma que no existe relación entre el retiro del irlandés y esta investigación.

En enero Conor McGregor ya había sido arrestado para ser interrogado, pero fue liberado luego de responder algunas preguntas ante los oficiales, a la espera del avance de las investigaciones. McGregor, de 30 años, peleó por última vez en octubre de 2018 ante Khabib Nurmagomedov en Las Vegas. En aquella ocasión perdió por sumisión y fue suspendido ras el escándalo del final, cuando el ruso saltó a las gradas para enfrentarse a uno de los colaboradores del irlandés.