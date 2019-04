Ni una menos: Reportera lleva a juicio a boxeador por besarla a la fuerza

Una reportera vivió una escena embarazosa esta semana cuando fue besada a la fuerza por un boxeador durante una entrevista. Jenny Sushe, del portal 'Vegas Sports Daily', fue víctima de acoso del boxeador búlgaro Kubrat Pulev, que agarró a la periodista tras vencer la lucha contra el británico Tyson Fury.

La profesional va a querellar al atleta en la justicia después de este bochornoso episodio. De acuerdo con el sitio estadounidense TMZ Sports, Jenny Sushe contrató a Gloria Allred, una de las abogadas más famosas de Estados Unidos para representarla. La profesional es especialista en defender el derecho de las mujeres en caso de discriminación y violencia sexual. La reportera afirmó que, después de que las cámaras se apagaron, Kubrat habría palpado su trasero. Después, el boxeador pidió que las imágenes del beso fueran borradas, pero Jenny Sushe se negó a atender a la solicitud del búlgaro.

Kubrat Pulev ended his post-fight interview by kissing reporter Jenny Sushe on the lips. pic.twitter.com/4eMYcJWrUD