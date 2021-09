Acabó el descanso para Jonathan Maicelo. Desde hace algunas semanas, el peruano volvió con fuerza a los entrenamientos y se preparó para su tan ansiado regreso al ring. La cita es este sábado 18 de septiembre (7:00 p.m.) en el Complejo Deportivo Punta Hermosa, donde se enfrentará al venezolano Jeffry Quintero.

La ‘Cobra’ retornará a la actividad pugilística e intentará mostrar lo mejor de su técnica para quedarse con la victoria, como la que consiguió el 16 de diciembre del 2017, cuando se impuso al también venezolano Ángel Granados, por un nocaut técnico.

Eso sí, el deportista de 38 años participó en un combate de exhibición en agosto pasado ante Jairo Morán, con motivo del aniversario de Santa Clara, en Ate Vitarte. Al final de los cuatro rounds, ambos boxeadores levantaron el puño y no hubo un ganador.

Maicelo, en su historial, registra veintiséis victoria (trece por nocaut) y tres derrotas (dos por nocaut). Por su parte, Quintero, su contrincante del sábado, tiene once triunfos (nueve por nocaut) y doce caídas (nueve por nocaut).

En Punta Hermosa, el peruano Carlos ‘Mina’ Zambrano también peleará. Lo hará frente al venezolano Luis Colmenares. Recordemos que el chinchano tuvo su última presentación el 4 de marzo de este año y fue superado por el puertorriqueño Bryan Chevalier,

Cartelera del regreso de Jonathan Maicelo

Jonathan Maicelo (PER) vs. Jeffry Quintero (VEN)

Carlos ‘Mina’ Zambrano (PER) vs. Luis Colmenares (VEN)

Dayan Llovera (VEN) vs. Ignacio Paredes (PER)

Jairo Morán (PER) vs. Pablo Agüero (PER)

Luis Álvarez (PER) vs. Marco Olivera (VEN)

Luis Flores (PER) vs. Alexis Ramos (PER)

Jonathan Maicelo volverá al ring este sábado18 de septiembre.