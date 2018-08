Maicelo 'explotó' porque no lo dejaron entrar a la Villa Deportiva del Callao

El boxeador Jonathan Maicelo no se quedó callado luego de que le fuera negado el ingreso a la Villa Deportiva del Callao, lugar al que había acudido para entrenar con miras a su próxima pelea que debía llevarse a cabo en octubre (ahora anunció que la postergará).

En un video que él mismo se encargó de difundir a través de sus redes sociales, el pugilista nacional lamentó el maltrato que sufrió por parte de las autoridades regionales. Lo sucedido, dice Maicelo, se debió a que días antes había criticado la precaria condición en la que se encuentra el citado recinto deportivo.

"Eso no es justificación para impedirme el ingreso y que me traten como un delincuente como si hubiera ido a robar. No me dejaron entrar solo porque di mi testimonio de cómo yo siento que está esa villa. O sea, no existe libertad de expresión", se quejó el boxeador.

Hace unos días, Jonathan Maicelo había levantado su voz de protesta por lo descuidada que está por parte de las autoridades la Villa Deportiva del Callao.

"Tienen abandonado el boxeo, solo unos sacos viejos sin marca y un ring de box con las cuerdas flojas y el piso con hueco, eso sin contar que el Callao no participa en ningún campeonato hace mas de 8 años y sin meter un chalaco al equipo nacional. Triste nuestra realidad en el deporte que no es fútbol", había escrito en su cuenta de Facebook.

Cabe recordar que la Villa Deportiva Regional del Callao será uno de los escenarios que albergará los Juegos Panamericanos 2019. Para Jonathan Maicelo, tal y como están las cosas, la villa no estará al nivel de esa importante competición.

"No está al nivel (La Villa Deportiva del Callao). (...) Yo hice esta denuncia para que mejore la calidad en el deporte, no solamente en boxeo. Solo hay una colchoneta, donde hace la lucha (libre)", expresó el luchador al diario Correo.