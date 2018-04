Extorsionan a boxeador Oscar de la Hoya para no difundir su video sexual

Uno de los mejores boxeadores de la historia, Oscar de la Hoya, está pasando por un momento más que complicado al ser víctima de una extorsión con un video sexual. Según informa DailyMail, el boxeador fue grabado por dos mujeres en "situaciones sexuales embarazosas" y le pidieron 2 millones de dólares para no difundir estos videos.

Al no tener éxito, las dos mujeres recurrieron en primer lugar con el agente de artistas Kevin Blatt, quien afirma que las rechazó. Su último intento fue acudir a la ex mujer de Oscar de la Hoya, Shanna Moakler, a quien le pidieron la misma cantidad de dinero para que Atiana, la hija de 19 años de ambos, no vea las imágenes.

No podemos confirmar ni negar la existencia de una investigación, dijo un portavoz del FBI como única repuesta. Sin embargo, Blatt declaró: "Sí, dos mujeres intentaron extorsionar a Oscar de la Hoya. Fui contactada por alguien que decía ser modelo de Instagram y ella me puso en contacto con otra chica.

LEE ADEMÁS