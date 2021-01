Evander Holyfield ha lanzado el esperado reto a Mike Tyson. Las dos leyendas de los pesos pesados volverían a encontrarse en el cuadrilátero, 24 años después, en una de las peleas que más expectativas genera en todos los aficionados al boxeo.

“La gente hace lo que elige hacer y, por la razón que sea, lo hace. Si está destinado a ser, sucederá, de cualquier manera. Lo que puedo adelantar es que mi equipo está hablando con la gerencia de Mike, así que estoy esperando una decisión. Se están comunicando ahora mismo. La cosa es que todavía estoy entrenando para esto, sé que algún día llegará este acuerdo y estoy listo para él”, dijo Evander Holyfield a The Sun.

“Cuando hay una oportunidad disponible, me gusta sacar lo mejor de lo que tengo. Si peleo contra Mike, la pelea generará USD 200 millones. Será la pelea más grande que haya. Esa es la verdad honesta. Creo que Mike Tyson ya tiene mi mensaje. Si va a hacerlo, lo hará, si no, entonces no lo hará. Es una decisión que tiene que tomar ahora y ambos tenemos que llegar a un acuerdo”, comentó con mucha determinación.

Sobre la forma en que afrontará esta pelea, mostró mucha reserva. “No voy a decirle a nadie lo que voy a hacer, la estrategia que planeo usar contra Mike, no quiero que nadie la sepa”, contó el peleador de 58 años.

Tyson y Holyfield dos leyendas de los pesos pesados vuelven a pelear (Foto: Reuters)

Cuestión de millones

La última pelea de Mike Tyson se vendió a 50 dólares en EEUU en la modalidad de PPV y a esto se suma lo que pagaron las cadenas deportivas en el mundo. Las ganancias alcanzaron los 80 millones de dólares. Iron Mike recibió 10 millones y esta es este dinero el que ahora entusiasma a Evander Holyfield a subir nuevamente al cuadrilátero.

Los primeros encuentros

Ambas figuras del boxeo se encontraron entre las cuerdas por primera vez en noviembre de 1996, cuando Evander Holyfield ganó por nocaut técnico y se quedó con el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Al año siguiente, la revancha se daría en el MGM Grand Garden Arena y fue conocida como la pelea “The Bite of ’97” (“La Mordida del ’97”). La bolsa repartió 30 millones de dólares para Mike Tyson y 35 millones para el campeón, siendo la más cara de la historia hasta ese momento.

Iron Mike perdió su licencia en Nevada, después de arrancase parte de la oreja derecha a Evander Holyfield, motivo por el cual fue descalificado. Desde entonces, no han vuelto a medir fuerzas.