El exboxeador mexicano Jorge Arce, cinco veces campeón del mundo fue entrevistado por videollamada a través de su canal de Youtube. Contó detalles de su carrera como púgil, además de su anécdota con la mafia mexicana, a la que conoció en una fiesta a la cual lo llevaron.

"Un día me hizo la parada una policía y me llevaron, me vendaron los ojos que porque me querían saludar y me llevaron a un rancho, no sé, no supe donde porque me vendaron los ojos, que no me iba a pasar nada y pues fui, ni modo de decir que no, pues era gente armada”.

Por ese entonces, Arce ya tenía mucha aparición en los medios debido a su participación en un reality mexicano. El periodista encargado de la entrevista a Arce empezó a nombrar a diferentes capos de la mafia mexicana que quizás estaban en la fiesta, uno de ellos el ‘Chapo’ Guzmán. El exboxeador contesto: “Todos los nombres que te puedas imaginar. Algunos ya están muertos”.

“Recuerdo que tenían una camioneta, una X5 con un moño rojo y les dije ‘¿y esa camioneta?’, ‘es para usted’, dije: ‘no, ¿cómo que para mí?’, ‘sí se la compramos entre todos, cooperamos’, yo dije: ‘yo no puedo agarrar esa camioneta, ni la tenencia voy a alcanzar a pagarla’, total que no la acepté”, contó.

Tras la propuesta rechazada, se le consultó “qué quería”, a lo que Jorge Arce solicitó que lo lleven de vuelta a donde lo recogieron sano y salvo. “Creo que a ellos les llama la atención el boxeo, las apuestas y los golpes. Todo el mundo tiene sangre caliente y cuando ves peleas te emocionas”.

