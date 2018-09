Batalla de los Gallos: Aczino confiesa que le gustaría enfrentar a Jaze

El campeón Internacional de la Batalla de los Gallos, Aczino, estuvo presente, como jurado, el último sábado en la gran final nacional donde el rapero Jaze se proclamó campeón y representará al Perú en la Final Internacional a disputarse este 16 de diciembre en Argentina. El talentoso Mc mexicano felicitó al reciente campeón peruano e indicó que desearía enfrentarse en la internacional.

"La verdad que sería un rival muy difícil de enfrentar, pues viene fuerte. En verdad me encantaría batallar con él", afirmó. Además, Mauricio, como también lo conocen, aseguró que no usaría como recurso el sobrenombre de Jaze, Mc Mochila. "Es mejor no tocarle su mochila pues ahí trae sus armas secretas", señaló.