Lima 2019 | Christian Pacheco tras ganar medalla de oro: "No me preparé al 100% por falta de apoyo" | FOTO

Si bien es cierto que todo el Perú está contento por la medalla de oro que obtuvo Christian Pacheco luego de la maratón masculina en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el atleta huancaíno hizo tremenda revelación cuando fue premiado en Miraflores.

Y es que el atleta confesó que no estaba preparado al 100% y no porque haya tenido algún grado de irresponsabilidad, sino que no tenía el apoyo suficiente de terceros para poder seguir con su preparación. "Mi sueño es una medalla olímpica pero yo solo no puedo, el gobierno y la empresa privada nos tienen que ayudar", dijo el atleta luego de la competencia.

Asimismo, Pacheco contó qué había sucedido con su preparación previa a los juegos de Lima 2019. "Yo debí tener una preparación de tres meses con mi entrenador en Huancayo y el solo me acompañó en el último mes porque no tenía contrato", agregó el deportista.

Sin duda alguna, los deportistas peruanos vienen luchando constantemente por apoyo, tanto del Estado peruano y también de la empresa privada que pueda costear sus gastos en lo que se refiere su deporte.