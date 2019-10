¡Dura denuncia! Facebook: Paola Mautino denunció que el IPD le quitó el apoyo a más de 100 deportistas peruanos

"Terminaron los Juegos Panamericanos, terminó el apoyo", asíde contundente fue la destacada atleta peruana Paola Mautino quien a través de sus redes sociales denunció que el IPD le quitó el apoyo económico que recibía y que le permitía dedicarse a tiempo completo al salto largo, su especialidad.

Con una extensa carta publicada este lunes en su cuenta de Facebook, Paola Mautino, representante peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019, denunció que el ente máximo del deporte peruano le ha quitado el soporte económico a ella y otros deportistas que, como ella los calificó, "están en un muy buen momento".

La atleta peruana de salto largo, tercera mejor sudamericana en los Juegos Panamericanos Lima 2019, denunció además, que este retiro del apoyo económico del IPD ha hecho que varios de sus compañeros piensen en el retiro antes de seguir preparándose.

De confirmarse esta denuncia, el deporte peruano tendrá un gran problema de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a la que varios deportistas ya han clasificado y que esperan lleguen otros más.

Esta fue la publicación de Paola Mautino en Facebook:

Este año, y lo he dicho mil veces - por lo que los directivos del IPD también lo saben- fue muy difícil porque tuve una lesión que no me permitió realizar ningún tipo de entrenamiento por dos meses.

Logré recuperarme, competi en Europa y batí el récord de un meeting que tenía varios años de vigencia. También pude participar en los Juegos Panamericanos, fui la tercera mejor sudamericana en esa competencia, sigo siendo la mejor del país en mi disciplina en toda la historia, sigo representando a mi país y dedicando prácticamente el 100% de mi tiempo a esto. Además actualmente estoy en el puesto 111 de 1800 deportistas en mi disciplina a nivel mundial.

He dejado de lado mi carrera, amigos, incluso a mi familia por eso, y el IPD decide que no es suficiente. Me han retirado TOTALMENTE el apoyo económico que me permitía dedicarme a esto a tiempo completo. Esa es la confianza que los directivos actuales del IPD tienen en sus deportistas. Terminaron los Juegos Panamericanos, terminó el apoyo. Se acabó el deporte en el Perú, cuando debería ser todo lo contrario.

Así como yo, se ha retirado el apoyo a atletas que este año batieron récords nacionales, ganaron medallas internacionales, destacaron en sus disciplinas, etc. Muchos de nosotros somos deportistas que representaremos al Perú en el siguiente ciclo olímpico.¿Que es lo que pretende el IPD retirandonos el apoyo? ¿Qué mensaje se le está dando a los deportistas que vienen detrás de nosotros?

La gran mayoría somos adultos, y esto no es un pasatiempo como muchos piensan. Para muchos de nosotros, además de nuestra pasión, es nuestro trabajo, y ahora es como si nos hubieran botado. Yo seguiré esforzándome, seguiré luchando por mis objetivos, porque felizmente tengo una familia que me apoya. Pero lamentablemente este no es el caso de todos, y muchos compañeros ya piensan en el retiro cuando están en un muy buen momento todavía.

Ha habido un análisis nulo, ningún criterio. El deporte no se mide sólo por medallas, se debe hacer análisis técnicos, análisis de proyección de los deportistas. El próximo año son los Juegos Olímpicos y con esto, a muchos nos están cortando las alas, limitando nuestra preparación. Espero que la directiva del IPD tome consciencia y analice su decisión antes de que perdamos más deportistas y que la inversión hecha para los Juegos Panamericanos haya sido en vano.

Julissa Diez Canseco también se pronuncia:

Qué es lo que pretende el IPD? (O quiénes son realmente los responsables?

Cuando acabé el ciclo olímpico 2013-2016, terminando con la CLASIFICACIÓN OLÍMPICA (PRIMERA Y ÚNICA MUJER DEL PERÚ) me dijeron que las cosas cambiarían, y con mas razón porque éramos SEDE de los Juegos Panamericanos 2019...sinceramente LO CREÍ!

Pasar por todo esos años luchando contra viento y marea para conseguir el apoyo y lograr esa clasificación fue un desgaste mental que no se pueden imaginar. Sentía q luchaba contra mi propio país, rogándoles de q crean en mí y me apoyen...contra todo, finalmente lo logré! A más de uno le consta como la luché, y no hablo solo dentro de mi deporte, sino mi lucha más difícil fue fuera de la cancha. Es por eso que estos últimos años ya no pude más, no de la misma forma...mentalmente estaba agotada, decepcionada porque iban pasando los meses y veía como se repetía la historia del ciclo anterior. Tenía mucha tristeza que ni siquiera podía comprenderlo y empezaba a afectar mi salud, así que en parte me dejé llevar, ya no decía nada..si en algún momento intentaba decir algo y veía que no iba a cambiar, tomaba un paso atrás y regresaba a seguir entrenando y decirme a mi misma “esto cambiará, ten fe, solo sigue..”

Me da mucha pena que esto no cambie; realmente es indignante!

Qué le espera a las futuras generaciones? JUGAMOS TODOS??