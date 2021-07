El atleta paralímpico, Efraín Sotacuro Quispe, piensa en grande. A los 17 años perdió los dos brazos debido a un accidente, pero ello no fue motivo para opacar sus sueños y cosechar grandes triunfos con el estandarte nacional. ‘Efra’, como lo llaman sus amigos, es el cuarto mejor atleta del mundo en su categoría y representará al Perú en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Sotacuro logró la clasificación tras superar la marca mínima en la maratón de Málaga, en el 2019. Sus logros obtenidos en los campeonatos mundiales y los Juegos Parapanamericanos también sumaron para estar presente en el megaevento deportivo.

“Estoy muy motivado y feliz, no sólo yo sino también mi equipo, mi familia y todo el Perú. El objetivo es pelear por una medalla. Sé que no será fácil pero con trabajo, dedicación y disciplina se va a poder y estamos trabajando para ello. Va a estar reñida, pero vamos a dar lucha”, señala el deportista huancavelicano.





DEL OCASO A LA LUZ

En el 2008, cuando apenas tenía 17 años, una descarga eléctrica provocó que perdiera los dos brazos. Había que empezar desde cero. “No ha sido fácil salir adelante pero mi gran motivo y fuerza para poder levantarme fue mi familia”, sostiene Sotacuro desde el otro lado del teléfono, en la ciudad de Huancayo, donde realiza sus entrenamientos.

— ¿Alguna vez renegaste con Dios por lo que te pasó?

— Sí, le preguntaba ¿por qué a mí? qué hice para merecer eso?, pero cuando pasó el tiempo entendí que esa era su voluntad, que tenía que enfrentar la situación y salir adelante. Sé que Dios me va a guiar y nunca me abandonará. Para ello uno siempre debe ser humilde y buena persona, eso es lo más importante. Perder los dos brazos era complicado, a veces me venían pensamientos negativos como quitarme la vida. Ahora me siento feliz y agradecido por la oportunidad y el talento que Dios me dio.

Lo que para muchos podría significar el inicio del ocaso en su vida, para Sotacuro fue el amanecer de grandes sueños y logros. Cinco años después de la tragedia, viajó a Lima para sacar su carnet de discapacidad en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) donde lo invitaron a participar de una maratón que daría un giro a su vida. “Estaba dudando, pero acepté. Tenía solo una semana para prepararme y me iba al parque a dar vueltas. Cuando llegó el día de la carrera, desde ahí cambió mi vida. Ahora es diferente y disfruto de este deporte que me ha cambiado la manera de soñar, de pensar en grande y me ha ayudado a salir adelante”, dice Efraín, quien antes de los 17 solo practicaba fútbol.

En los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019, Sotacuro conquistó la medalla de bronce en la prueba de 1500 metros de para atletismo. Tres años antes, en los Juegos Olímpicos de Río, en Brasil, ocupó el cuarto puesto y hoy luchará por subirse al podio en Tokio 2020. Pero él va por más. ¿Qué seguirá después de Japón? “Por ahora estoy enfocado en Tokio y el próximo año no sé qué competencias vendrán pero me gustaría estar en dos juegos paralímpicos más, ese es mi gran sueño”.





MÁS ATLETAS EN LOS PARALÍMPICOS

Para los Paralímpicos de Tokio, el Perú cuenta hasta el momento con ocho deportistas, la delegación más grande de nuestra historia en este torneo. La cifra queda corta si lo comparamos con Chile y Brasil, que hasta el momento suman 14 y 64 atletas clasificados, respectivamente. ¿Qué nos falta para llevar más atletas? “Falta bastante apoyo para que puedan prepararse más, falta fomentar el deporte paralímpico en cada departamento porque hay personas que lo desconocen. El mensaje que queremos darles a ellos es que con el deporte paralímpico también se puede salir adelante”, señala Sotacuro.

— Se sabe que hay poco apoyo económico para los atletas convencionales. ¿Ocurre lo mismo en el para atletismo?

— Sí, porque a veces cuando tú no logras marcas, entonces no tienes resultados ni apoyo. La inversión en este deporte es bastante porque tienes que cuidar tu alimentación, tomar los suplementos y debes tener los implementos deportivos adecuados para tener mayor rendimiento. Si no tienes una buena alimentación, ahí es dónde vienen las lesiones y desgarros. El apoyo es lo más importante.





DATOS

Efraín Sotacuro tiene 30 años y vive en el distrito de Yauli, en la región de Huancavelica. Participó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 donde ocupó el cuarto lugar. Este año culminará la carrera de Administración y Marketing en la Universidad Continental.