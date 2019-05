La razón por la cual la atleta Caster Semenya deberá correr en pruebas para hombres

La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) anunció que la sudafricana Caster Semenya (28), oro olímpico en el 2012 y 2016 y oro mundial en el 2017, podrá correr entre los hombres en las pruebas que van de los 400 m a la milla (1.609 m).

Son las distancias en las que se evidencian más diferencias entre hombres y mujeres. Caster Semenya sería una mujer más, por ejemplo, en una carrera de 100 m. o en un 5.000 m. En ambas distancias, estaría siempre autorizada a enfrentarse a rivales femeninas. Sucede que Caster Semenya es una mujer...pero con unas altísimas tasas de testosterona. Una mujer afectada de hiperandrogenismo.

Semenya para disputar los 800 m, su prueba predilecta, debe doparse: debe medicarse para rebajarse el nivel de testosterona. Los niveles de testosterona sólo se reducen a base de opiáceos. O mediante betabloqueantes. Ambos son medicamentos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero Semenya necesita consumirlos si quiere reducir sus valores de testosterona hasta los 5 nanomoles por litro de sangre: es la tasa que, desde hace una semana, le exigen las instancias deportivas.

Técnicamente, el caso ya está cerrado: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le ha dado la razón a la IAAF hace apenas diez días y Semenya deberá medicarse si quiere disputar los 800 en las citas de la Diamond League o en los Mundiales de Doha, en septiembre.

La historia de Semenya está muy bien contada en un documental: Too fast to be a woman?. "A lo que me ocurre, yo no le llamaría respeto. ¿Usted lo llamaría respeto? Tengo la voz grave y un aspecto contundente. ¿Puedo cambiarlo? No", contaba Semenya.

* Más noticias en otros medios