Atletismo: Kimberly García consigue marca mundial en Trujillo

De talla mundial. Kimberly García consiguió la segunda mejor marca del mundo en el XVIII Campeonato Iberoamericano en Trujillo. Lo que le valió también batir su propio récord.

La marchista nacional cronometró 42 minutos, 56 segundos y 97 centésimas. para ubicarse segunda en la competencia que terminó este domingo, detrás de la colombiana Sandra Arenas, quien con sus 42.02.99 se quedó con la medalla de oro, según indicó la IAAF World Athletics Club. “Muy contenta por haber mejorado mi marca. Satisfecha por el resultado. Agradezco a mi familia, a la Federación y a mis auspiciadores y al IPD que apoya a los deportistas. Estoy muy feliz por este resultado”, dijo Kimberly García.

Por detrás de la gran actuación de García quedó la ecuatoriana Glenda Morejón, quien cruzó la meta tercera con 44.12.75, con lo cuál se quedó con la sétima mejor marca del año.

Lima 2019

Kimberly García tiene bien puesta su meta para el próximo año y no da ninguna carrera por perdida. La marchista huancaína destacó la prueba que realizó en el Estadio de Chan Chan como preparación para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019, que es hacia donde apunta para pelear por el podio en casa. “Mi objetivo son los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esta ha sido la última competencia. He corrido 10 kilómetros, mi especialidad son los 20, los 10 siempre son más rápidos, así que me ayuda a ver en qué nivel estoy. Así que ya estoy preparándome para Lima 2019 y el Mundial de Atletismo en Qatar”, concluyó tras la competencia.

Por otra parte, el velocista nacional Javier McFarlane (14,04 segundos) también sacó cara por el país y se quedó con la medalla de plata en los 110 metros con obstáculos en una final muy ajustada. El último tramo de la prueba fue peleada con el brasileño Gabriel Oliveira.

