El aterrador accidente casero que sufrió un luchador de la UFC

Puedo ser peor. El luchador estadounidense de la UFC, Bryce Mitchell, estará un tiempo fuera del octágono, debido a que sufrió un espeluznante accidente casero con un taladro eléctrico. 'Thug Nasty', como se hace llamar en el ambiente de las MMA, es una de las nuevas promesas de la UFC y debutó en julio de 2018 con una victoria ante Tyler Diamond, por decisión unánime.

Bryce Mitchell, quien tiene un prometedor futuro en la UFC, quien fue hospitalizado tras el accidente, contó lo ocurrido en una publicación que realizó en sus redes sociales. "Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón",aseguró el luchador. "El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él… Invertí la dirección del taladro para desenredarlos, pero el escroto se me había rasgado por la mitad", confesó.

Pero esto no fue lo único, pues Bryce Mitchell acompañó sus publicaciones con un imagen de cómo quedó su ropa interior, la cual luce una gran mancha de sangre. La publicación del luchador de la UFC, causó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, que no dudaron en bromear con el luchador al observar que este se tomaba el accidente tan a la ligera.

Bryce Mitchell compite en la categoría pluma de la UFC y tiene un récord de 10 triunfos y ninguna caída, repartidos entre las diferentes compañías por las que pasó en su carrera. Luego de ester accidente tendrá que aguardar un tiempo para poder volver al octágono e incrementar su récord de victorias.

MIRA CÓMO QUEDÓ LA ROPA INTERIOR DE BRYCE MITCHELL DESPUÉS DEL ACCIDENTE

LEE ADEMÁS: Deportivo Municipal y Sport Boys jugarán doblete en el estadio Nacionalhttps://t.co/8ohQ9qzyGa pic.twitter.com/soK8TlL3DB