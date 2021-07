Después de siete meses de ausencia en el país, la conocida promotora de artes marciales mixtas (MMA), Fusion Fighting Championship inicia la temporada 2021 en el Perú con un duelo por el título pluma, entre Rudy ‘El Charanguero’ Gavidia contra Martín Mollinedo. En la misma velada, representantes de Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela disputarán vibrantes enfrentamientos.

Con una racha de catorce victorias consecutivas, Gavidia buscará imponerse a uno de los peleadores más representativos de la categoría en el Perú, como Martín Mollinedo, para recuperar el título que dejó vacante, antes de partir a seguir su carrera en Brasil.

Mollinedo, quien hasta hace unos años era considerado como el mejor peleador en los 66 kgs, también buscará la victoria que lo coloque nuevamente en la mira de las más importantes organizaciones del extranjero.

En este FFC 46 también tendremos a los peruanos Rodrigo Vera, ‘Gato loco’, y Rolando ‘Machine’ Bedoya frente a los duros oponentes colombianos Mauricio Gómez Oquendo y Mauricio Otárola, además, el prometedor peleador James Llontop le hará frente al noqueador venezolano Gregoris Cisneros.

En total serán doce duelos, una disputa de cinturón y seis peleas internacionales en este gran FFC 46, que se llevará a cabo el sábado 17 de julio y será transmitido para todo el país por la señal de Movistar Deportes.

CARTELERA ESTELAR

Rudy Gavidia (PER) vs Martín Mollinedo (PER) (Título vacante de peso pluma)

José Zarauz (PER) vs. Fernando Noriega (PER) (Pluma)

James Llontop (PER) vs. Gregoris Cisneros (VEN) (liviano)

Inor Valladares (PER) vs. John Jairo Quiñones (PER) (Mosca)

Rodrigo Vera (PER) vs. Mauricio Gómez Oquendo (COL) (gallo)

Rolando Bedoya (PER) vs. Mauricio Otárola (COL) (Wélter)

CARTELERA PRELIMINAR

Patricio Navarrete (CHI) vs. Daniel Morodo (ECU) (Mediano)

Manuelo Etoube (PER) vs. Manuel Meza (ECU) (Peso pactado 75kgs.)

José Galindo (PER) vs. Ricardo Centeno (ECU) (Mediano)

Oscar Miguel (PER) vs. Fabricio Robles (PER) (Mosca)

Sandra Lavado (PER) vs. Germania Lascano (ECU) (Mosca)

Pablo Quintanilla (PER) vs. Rodrigo Paz (PER) (Peso pactado 59 kgs.)