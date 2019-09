Arcángel fue internado en Estados Unidos tras sufrir preinfarto

El reguetonero Arcángel fue ingresado de emergencia este lunes en un hospital de Florida tras sufrir síntomas de preinfarto mientras se hallaba en camino a la ciudad de Orlando, informó su oficina de representación en Estados Unidos.

El cantautor de 33 años y de origen dominicano viajaba por carretera desde Miami hasta Orlando cuando empezó a sentir los primeros síntomas, que obligaron a que fuera ingresado en el "hospital más cercano, donde le dieron el cuidado necesario y fue estabilizado", señalaron en un comunicado sus representantes.

Austin Agustín Santos, nombre real de Arcángel, se mantiene en condición estable, aunque, precisa la nota, "permanecerá hospitalizado durante los próximos días y su salud seguirá siendo monitoreada por los profesionales".

"Quiero darle las gracias a todas las personas y a mis fanáticos que me han regalado sus oraciones en estos momentos. Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí. Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles todo lo mejor de mí y de mi música", señaló el reguetonero en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

Arcángel publicó el pasado mes "Te esperaré", un sencillo con el que espera "retomar su carrera" e impulsar su nuevo álbum musical "Historia de un capricornio", que prevé poner en el mercado a fines de este año, según dijo a EFE durante un encuentro con la prensa en Miami celebrado el pasado mes.

Con el sencillo y el próximo álbum, que contará con invitados como Ozuna y Bad Bunny, Arcángel señaló que vuelve a "su receta original: hacer música buena con sentido" en el contenido de las letras.

"Literalmente lo que hice, fue escuchar al viejo Arcángel y yo mismo copiarlo [...] Si algo es bueno, va a ser bueno todo el tiempo, si tienes que ajustarte, el ritmo cambia, pero el sentimiento es algo que no se pone viejo", comentó el cantante a medios de Miami.

Arcángel, que comenzó su carrera artística como parte de un dueto con De La Ghetto, ha publicado los discos de estudio "La Maravilla" (2008), "El Fenómeno" (2008), "Sentimiento, Elegancia & Maldad" (2013), "Los Favoritos (2015) y Ares (2018).